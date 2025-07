Obras do Metro do Porto afetam comboios noturnos entre Porto e Aveiro até ao final do ano

A circulação ferroviária noturna entre Porto-Campanhã e Aveiro estará condicionada a partir de sábado e até ao final do ano devido a trabalhos na construção da Linha Rubi do Metro do Porto.

Em comunicado, a Metro do Porto referiu que a construção de uma passagem inferior na estação Gaia-Devesas, no âmbito da empreitada da Linha Rubi, implica condicionamentos na circulação ferroviária entre Porto-Campanhã e Aveiro, sobretudo durante a noite e aos fins de semana, "de forma a minimizar impactos para os passageiros".

"Para assegurar o serviço e reduzir os transtornos causados por estes condicionamentos", a Metro do Porto vai assegurar "transbordo rodoviário aos passageiros da CP, com paragens junto às seguintes estações ferroviárias: Porto-São Bento, Porto-Campanhã, General Torres, Gaia-Devesas, Coimbrões, Madalena, Valadares, Francelos, Miramar, Aguda, Granja, Espinho, Ovar e Aveiro (para serviços de longo curso)", acrescentou.

Assim, aos fins de semana a partir de sábado e até 10 de agosto, bem como de 20 a 28 de setembro, haverá condicionamentos na circulação ferroviária das 23h50 às 7h50.

Já nos fins de semana de 17 a 31 de agosto e de 5 de outubro a 2 de dezembro, os condicionamentos decorrerão entre as 22h00 e as 10h00.