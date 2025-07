Uso de transporte público entre região Oeste e Lisboa aumentou 22% no primeiro semestre

O uso do transporte público nas deslocações entre a região Oeste e Lisboa aumentou mais de 22% este ano, desde a redução do valor do passe mensal para 40 euros, revelou a Comunidade Intermunicipal do Oeste à agência Lusa.

Entre janeiro e junho, foram vendidos 54.018 passes inter-regionais em 2024 e 65.990 este ano, a que corresponde um aumento superior a 22%, segundo dados disponibilizados pela OesteCIM à agência Lusa.

"Este aumento face a 2024 demonstra uma maior adesão à mobilidade inter-regional entre o Oeste e a Área Metropolitana de Lisboa [AML], refletindo a utilidade e atratividade crescente desta solução de transporte", explicou a comunidade intermunicipal.

No início deste ano, a OesteCIM reduziu o valor dos passes inter-regionais de 80 ou 70 euros (dependendo da distância dos concelhos), para 40 euros, equiparando-os aos títulos coletivos de transporte na AML, mantendo-os gratuitos para jovens até aos 23 anos e para pessoas com mais de 65 anos.

"A redução do valor do passe inter-regional para 40 euros contribuiu para um aumento significativo da procura por parte dos utilizadores que se deslocam diariamente entre os concelhos do Oeste e a AML", acrescentou.

Em resposta a este crescimento, a OesteCIM, em articulação com os operadores rodoviários e com as entidades competentes da AML, "promoveu o reforço da oferta em diversas ligações inter-regionais".