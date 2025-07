​Empresários da ACEGE querem mais regulação na imigração

A esmagadora maioria dos inquiridos (95%) no último barómetro mensal da Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE) defende o aumento da regulamentação da imigração.



O tema está esta terça-feira em discussão em Belém. Marcelo Rebelo de Sousa recebe os líderes do Chega, Iniciativa Liberal, Livre e PCP para discutir as posições dos partidos.

As alterações à lei de estrangeiros aguardam por promulgação na Presidência, depois de terem sido aprovadas no Parlamento, com os votos favoráveis do PSD, Chega e CDS, a abstenção da IL e a oposição de toda a esquerda.