Governo pede auditoria a nova sede do Banco de Portugal

O Governo pediu uma auditoria ao negócio da nova sede do Banco de Portugal, em Lisboa, anunciou esta terça-feira o Ministério das Finanças.

"Em virtude das notícias sobre o novo edifício do Banco de Portugal, divulgadas ontem e hoje, para defesa da Instituição e em total respeito pela sua independência, o Ministério das Finanças vai pedir a realização de uma auditoria pela Inspeção Geral de Finanças", indica o gabinete do ministro Miranda Sarmento, em comunicado enviado à Renascença.

O jornal online Observador noticiou na segunda-feira que o valor da futura sede do Banco de Portugal será superior aos 192 milhões de euros pois o valor refere-se apenas as obras estruturais, estimando o jornal que o custo total possa subir para 235 milhões de euros.

Noticiou ainda que há alertas de consultores do Banco de Portugal em relação à nova sede, incluindo sobre licenciamentos e eventual necessidade de avaliação de impacte ambiental na construção do parque de estacionamento.

O Banco de Portugal garante que cumpre todas as normas e regulamentos no processo de compra da nova sede, em Lisboa, e que isso mesmo foi assegurado no contrato feito com a Fidelidade.

"O Banco de Portugal deu, por ocasião da celebração do contrato promessa de compra e venda, e continuará a dar até à celebração do respetivo contrato definitivo, pleno cumprimento aos normativos legais e regulamentares aplicáveis", disse fonte oficial do Banco de Portugal.

A notícia foi conhecida na semana em que o Governo vai anunciar se Mário Centeno vai ser reconduzido ou substituído no cargo de governador do Banco de Portugal.