Alívio no IRS em agosto e setembro é "excecional", mas novas tabelas vão beneficiar contribuintes

As novas tabelas de IRS vão levar a um alívio fiscal nos meses de agosto e setembro e, por isso, mais dinheiro na carteira, mas o economista João Duque alerta que esta é uma situação excecional.

Publicadas no Portal das Finanças, as tabelas com os escalões acabam por beneficiar todos os contribuintes a partir de outubro, mas o Governo decidiu aplicar retroativos a janeiro e, assim, nos meses de setembro e agosto, haverá mais dinheiro disponível ao final do mês.

"O Governo decidiu que essa retroatividade se repunha em dois meses. Podia-se ter reposto em cinco meses, mas o Governo decidiu repor já o que é de direito passado, e depois vamos ficar o resto do ano alisados com que seria o normal do ano", alerta em declarações à Renascença, o economista e professor catedrático no ISEG.