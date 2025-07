Novas tabelas de IRS vão trazer "muito mais salário líquido" em agosto e setembro

A bastonária da Ordem dos Contabilistas esclarece que, com as novas tabelas de IRS, os contribuintes vão "ficar com muito mais salário líquido do seu lado".

Em declarações à Renascença, Paula Franco sublinha que, nestes dois meses de verão de agosto e setembro, os portugueses vão ter mais dinheiro disponível e que em outubro voltam os valores normais das novas tabelas de retenção na fonte.

"Muitos portugueses, em vez de terem aquela perceção de que desceram os impostos, até acham que vão pagar mais, mas não é verdade porque, efetivamente, o que estamos aqui a ver é que os impostos realmente vão descer", afirma.

Ainda assim, a bastonária avisa que, como aquilo que é adiantado ao Estado "também desceu", poderá levar a que sejam pagos valores na altura da entrega de declaração de rendimentos deste ano: "as contas finais com o Estado vão fazer com que estes contribuintes se calhar paguem qualquer coisa".