Banco Central Europeu mantém taxas de juro inalteradas

O Banco Central Europeu (BCE) manteve a sua taxa de juro principal inalterada em 2%, interrompendo o ritmo após um ano de flexibilização da política monetária para aguardar clareza sobre as futuras relações comerciais da Europa com os Estados Unidos.

Com a inflação agora de volta à meta de 2% e as taxas de juro a descerem de 4% para 2% desde Junho de 2024, o BCE não está sob pressão para agir rapidamente e as autoridades não deram pistas sobre os seus próximos passos, mantendo os investidores na dúvida.

Mantendo o seu mantra de uma abordagem reunião a reunião, o banco central da zona euro afirmou que não se comprometeria previamente com qualquer trajetória de juros e que as decisões seriam tomadas com base nos dados recebidos.

"As informações recebidas estão amplamente em linha com a avaliação anterior do Conselho do BCE sobre as perspetivas de inflação", afirmou o BCE após uma reunião de política monetária de dois dias. "As pressões sobre os preços internos continuaram a diminuir, com os salários a crescerem mais lentamente".

Os investidores continuaram a apostar em pelo menos mais um corte de juros ainda este ano, em parte porque a guerra comercial do Presidente dos EUA, Donald Trump, está a afetar o crescimento e, em última análise, os preços.

O resultado das negociações comerciais entre a União Europeia e os EUA continua incerto, mas dois diplomatas com informação privilegiada afirmaram que ambos caminham para um acordo que resultaria numa tarifa ampla de 15% sobre os produtos da UE.

Isto seria pior do que o cenário base do BCE, mas melhor do que a alternativa "severa" que contemplou quando publicou as suas últimas projeções económicas no início de Junho.

Tal resultado pesaria sobre o crescimento e provavelmente reduziria a inflação, reforçando a necessidade de o BCE prestar mais apoio à economia através de um novo corte das taxas de juro, tanto mais que o crescimento dos preços deverá cair abaixo da sua meta de 2% nos próximos 18 meses.

Mas as autoridades podem dar-se ao luxo de permanecer à margem pelo menos até ao Outono e, possivelmente, durante mais tempo.

A economia da zona euro, composta por 20 países, está a manter-se bem e os novos dados do PMI, divulgados poucas horas antes da decisão política do BCE, sugeriram que o bloco está a ultrapassar o caos comercial.

"Com a incerteza generalizada, uma economia a apresentar um crescimento ligeiro, um aumento do emprego e uma inflação fraca parece surpreendentemente benigna", disse o economista do ING, Bert Colijn.

A atenção vai agora virar-se para a conferência de imprensa da presidente do BCE, Christine Lagarde, às 12h45 GMT, na qual é provável que enfrente questões sobre futuros cortes de juros, a força do euro e o impacto das tarifas.