"Encerrámos o ciclo inflacionista", diz presidente do BCE

O Banco Central Europeu (BCE) mantém as taxas de juro de referência inalteradas nos 2%, depois de oito cortes em nove meses.



A presidente do BCE, Christine Lagarde, reafirma que a inflação está controlada, mas não se compromete com novas descidas.

“Encerrámos o ciclo inflacionista e estamos determinados em manter a inflação no objetivo dos 2%, decidir reunião a reunião, mantermo-nos dependentes dos dados e não nos comprometermos com uma decisão.”



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Bem posicionados para lidar com águas turbulentas"



A autoridade monetária está agora concentrada noutros riscos, como o aumento das tarifas por parte dos Estados Unidos.

“Estamos bem posicionados para lidar com águas turbulentas e os riscos que se vão desenvolver nos próximos meses, em particular as tarifas, mas podem incluir também o risco geopolítico”, declarou Christine Lagarde.

A presidente do BCE respondeu ainda às críticas sobre o euro digital, numa altura em que o projeto começa a ganhar dimensão.



“Vejo o euro digital como a expressão digital do dinheiro, é dinheiro digital. Podemos argumentar que a privacidade não é a mesma, que o dinheiro custa mais, e por aí adiante, mas argumentar que o dinheiro digital é uma bomba nuclear já é exagerado, não vamos andar com bombas nucleares no bolso”, salientou.