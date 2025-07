"Portugal deixa de beneficiar da credibilidade de Centeno", diz João Leão

João Leão, antigo ministro das Finanças do Partido Socialista (PS), considera que Portugal “deixa de beneficiar de credibilidade” na Europa e no mundo com a saída de Mário Centeno do Banco de Portugal (BdP).

Perante o anúncio da nomeação de Álvaro Santos Pereira para o cargo de governador, o antigo responsável da pasta das Finanças entre 2022 e 2024 afirma que, se ainda estivesse no Governo, teria como “opção óbvia” reconduzir Mário Centeno.

“É uma pessoa com uma experiência notável, com um alto reconhecimento internacional, tanto ao nível dos governadores e dos fundadores de política a nível europeu. Isso é importante para Portugal, porque há questões importantes, não só em relação à política monetária, mas à supervisão financeira, em que é importante ter uma voz credível na Europa”, considera em declarações à Renascença.