Quem é Álvaro Santos Pereira? O ministro na troika chega agora ao Banco de Portugal

Álvaro, como pediu para ser tratado logo que chegou ao Ministério da Economia e do Emprego, nos anos da troika, marcou o mandato governativo ao defender um tratamento informal num país de doutores e engenheiros. Esta quinta-feira, Álvaro Santos Almeida, de 53 anos, foi indigitado para suceder a Mário Centeno no Banco de Portugal, depois de uma longa carreira com vários cargos de topo, dentro e fora do país.

O novo governador do banco central nasceu em 1972, em Viseu, e tem dupla nacionalidade: portuguesa e canadiana. Santos Pereira licenciou-se em Economia, pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e doutorou-se na mesma área pela Simon Fraser University, em Vancouver.

Entre 2000 e 2004 ensinou no departamento de Economia da University of British Columbia e, entre 2004 e 2007, foi docente no departamento de Economia da Universidade de York, onde lecionou Economia Europeia e Desenvolvimento Económico. O ministro fã de pastéis de nata que suspendeu quatro feriados Entre junho de 2011 e julho de 2013, assumiu o Ministério da Economia e do Emprego no XIX Governo Constitucional, liderado por Pedro Passos Coelho (PSD). O mandato acabou por ficar marcado pela pressão da troika, visível em projetos como a construção do TGV, que o ministro considerou "um erro financeiro". Cortou ainda nas rendas das energéticas e suspendeu quatro feriados, em nome da produtividade do país. Entre as medidas mais mediáticas, destacaram-se a retirada do serviço universal de telecomunicações à Portugal Telecom, a nova Lei da Concorrência, a defesa de investimentos mineiros e a reindustrialização do país. Na memória dos portugueses está ainda a defesa do pastel de nata. Durante uma conferência sobre internacionalização, em 2012, o ministro Álvaro Santos Pereira questionou "porque não existe um "franchising" de pastéis de nata", que teria tanto sucesso "como os churrascos Nando's ou os hambúrgueres".