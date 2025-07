Acordo à vista? Escócia recebe reunião Trump-Von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente norte-americano, Donald Trump, têm encontro marcado para domingo, na Escócia.



Em cima da mesa vão estar as relações comerciais e as novas tarifas que Trump quer aplicar à União Europeia.

“Após uma boa conversa telefónica com o presidente dos EUA, acordámos um encontro no domingo para discutir as relações comerciais transatlânticas, e como as vamos manter fortes”, escreveu Ursula von der Leyen, na rede social X.