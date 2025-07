Centeno deu "todas as informações" ao Governo sobre nova sede do Banco de Portugal

O ainda governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, garantiu esta sexta-feira que informou o Governo e o Ministério das Finanças sobre o negócio da nova sede do banco central e que o contrato-promessa inclui cláusulas com os alertas de "alto risco". Em entrevista à RTP, no dia seguinte a Álvaro Santos Pereira ter sido anunciado como próximo governador, Centeno disse que o Banco de Portugal é "muito transparente" e "está sempre disponível para responder a perguntas", mas que não recebeu nenhuma questão do Governo ou do Ministério das Finanças sobre o negócio. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O governador lembrou que a construção de um edifício que centralize as operações do Banco de Portugal está a ser pensado "há mas de 50 anos" e que passou por oito governadores diferentes. Centeno diz que, com a nova sede, o Banco de Portugal vai poupar 10 milhões de euros por ano na redução de custos de operação ao centralizar os funcionários num só edifício, considerando-o "um investimento e não um custo". "Acho muito leviano que se levantem dúvidas sobre estas relações contratuais feitas pelo banco central", defendeu Centeno, para dizer que as decisões seguem "as melhores práticas" e um "rigor financeiro inquebrantável".

Devido ao negócio, o Governo pediu uma auditoria na terça-feira "para defesa da Instituição e em total respeito pela sua independência". Esta quarta-feira, o Banco de Portugal garantiu que comunicou o negócio e contactou com o Ministério das Finanças por três vezes nos últimos meses. "A pessoa que foi contratada em 1983, um engenheiro, para liderar o projeto do novo edifício do Banco [de Portugal], reformou-se em 2020 e não viu nascer o projeto", afirmou, revelando que o regulador olhou para "mais de 20 localizações possíveis em Lisboa", incluindo o Parque Eduardo VII, a Praça de Espanha e o Parque das Nações e nenhuma foi concretizada. Sobre o acordo ter sido feito meses antes de saber se o seu mandato seria renovado, Centeno considerou que a "decisão é coletiva" e que faz parte de um projeto que se iniciou há um ano e meio, no final de 2023, e que envolveu "largas dezenas de pessoas". Centeno diz "não conseguir perceber o porquê" da polémica e afirma que o valor do contrato de promessa de compra e venda é de 192 milhões de euros - "não há mais um euro nem menos um euro". No entanto, admite que o custo pode vir a ser superior devido a valores como o mobiliário, não tendo estimativas sobre esse valor. "Quando fazemos a escritura para a compra de uma casa, não faz a escritura com o valor do mobiliário. Vai depois à loja e compra", explica.