STCP compra 30 autocarros elétricos e estação de carregamento à CaetanoBus

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) adjudicou o fornecimento de 30 autocarros elétricos e uma nova estação de carregamento à CaetanoBus por 11,7 milhões de euros, adiantou este sábado fonte oficial à Lusa.

De acordo com os dados adiantados à Lusa, "o valor global do contrato adjudicado é de 11.669.850,00 Euro (onze milhões, seiscentos e sessenta e nove mil e oitocentos e cinquenta euros) e diz respeito a 30 viaturas 100% elétricas da marca CaetanoBus e à instalação da estação de carregamento na Estação de Recolha da Via Norte".

A nova estação de carregamento será composta por 15 carregadores duplos, "instalada até 30 de janeiro de 2026 e a entrega das novas viaturas (tipologia standard de 12 metros e com autonomia de cerca de 320 km) irá ocorrer, faseadamente, entre fevereiro e março de 2026", refere ainda a transportadora.

As novas viaturas "irão substituir autocarros em fim de vida, de acordo com o plano de renovação de frota em curso na STCP".

Os novos 30 autocarros "juntam-se aos 68 autocarros elétricos já a circular e aos 28 (20 standard e 8 mídis) que em breve também reforçarão a frota da STCP", visando a empresa "a redução anual de emissões de CO2 [dióxido de carbono] e a prestação de um serviço público mais eficiente, em termos ambientais e económicos".

O concurso público para o fornecimento destes veículos foi relançado em 05 de junho com um valor máximo de 12,9 milhões de euros, após o procedimento lançado em janeiro ter ficado vazio.

A STCP assegura o transporte coletivo público rodoviário de passageiros na AMP, em regime de exclusividade dentro dos limites do concelho do Porto, e no regime geral de concessão nos concelhos limítrofes -- Gondomar, Matosinhos, Maia, Valongo e Vila Nova de Gaia.

O município do Porto é o acionista maioritário da empresa intermunicipal (53,69%), sendo as restantes participações divididas entre os outros cinco concelhos onde a STCP opera, com 12,04% do capital pertencente a Vila Nova de Gaia, 11,98% a Matosinhos, 9,61% à Maia, 7,28% a Gondomar e 5,40% a Valongo.