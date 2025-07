​Segurança Social já aceita pagamentos por MB Way

A Segurança Social vai começar a aceitar pagamentos por MB Way a partir desta segunda-feira.



O objetivo é facilitar o cumprimento das obrigações por parte dos beneficiários.

A nova funcionalidade passa a estar disponível no site da Segurança Social.

O pagamento através de MB Way vai ser gradualmente alargado aos serviços da Segurança Social.

A partir de terça-feira estará disponível na aplicação móvel da Segurança Social.

Com a nova medida é esperada uma redução de cerca de 70% dos pagamentos feitos presencialmente nas repartições da Segurança Social.

“A introdução do MB WAY como novo canal de pagamento da Segurança Social representa um passo significativo na modernização dos serviços públicos, aproximando o Estado das pessoas, com soluções mais simples, rápidas e adaptadas ao quotidiano dos cidadãos”, afirma o presidente do Instituto de Informática da Segurança Social, Luís Farrajota, numa nota enviada à agência Lusa.