INE. Economia recupera no segundo trimestre

O INE reviu esta quarta-feira em alta de 0,1 pontos percentuais as taxas variação homóloga e em cadeia do Produto Interno Bruto (PIB) para o primeiro trimestre deste ano, fixando-as em 1,7% e -0,4%, respetivamente.

"A incorporação de nova informação primária no apuramento da estimativa rápida do PIB, incluindo as estatísticas do comércio internacional de bens para o primeiro trimestre de 2025, conduziu à revisão em alta de 0,1 pontos percentuais nas taxas de variação homóloga e em cadeia do PIB para o primeiro trimestre de 2025 divulgadas na edição das Contas Nacionais Trimestrais por Setor Institucional de 24 de junho de 2025", avança o Instituto Nacional de Estatística (INE).

As taxas de variação homóloga e em cadeia do PIB para os primeiros três meses deste ano foram assim revistas de 1,6% e -0,5%, respetivamente, para 1,7% e -0,4%.

De acordo com a estimativa rápida a 30 dias das "Contas Nacionais Trimestrais" relativas ao segundo trimestre de 2025, hoje divulgada, a economia portuguesa cresceu 1,9% no segundo trimestre deste ano, em termos homólogos, e 0,6% face ao trimestre anterior.

Os valores hoje avançados pelo INE situam-se junto ao limite superior das previsões dos economistas, que apontavam para um crescimento homólogo do PIB entre 1,4% e 1,9% e para uma expansão em cadeia entre 0,2% e 0,7%.