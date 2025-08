Inflação acelera para 2,6% em julho

A taxa de inflação aumentou em julho para 2,6%, alargando-se a diferença no índice de preços face ao registado em junho em termos homólogos, segundo a estimativa provisória divulgada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com a informação apurada pelo instituto, ainda sujeita a revisão, a diferença no Índice de Preços no Consumidor (IPC) entre julho deste ano e julho de 2024 foi de 2,6%.

A variação em junho foi de 2,4%, o que significa que, em julho, a diferença homóloga ficou 0,2 pontos percentuais acima da observada no mês anterior.