Juros dos depósitos a prazo caem pelo 18.º mês consecutivo

É a 18.ª queda consecutiva dos juros pagos nos depósitos a prazo dos particulares. De acordo com os dados publicados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal, a remuneração dos novos depósitos a prazo está em 1,43%, o valor mais baixo desde maio de 2023, altura em que era de 1,39%.

A taxa de juro média dos novos depósitos a prazo caiu de maio para junho 0,06 pontos percentuais, o que compara com 2,66% do mesmo mês do ano anterior.

No final de junho, as famílias tinham em novos depósitos a prazo 10.648 milhões de euros, menos 2.445 milhões de euros do que em maio e 474 milhões acima do valor homólogo.

A taxa de juro média dos novos depósitos até um ano baixou 0,07 pontos percentuais, entre maio e junho, para 1,43%. Este continua a ser "o prazo com a remuneração média mais elevada e representou 95% dos novos depósitos em junho", diz o supervisor.

Entre os países da área do euro, a taxa de juro média também diminuiu de maio para junho, para 1,81%. Portugal mantém a quarta taxa de juro mais baixa nos países do euro.

Para as empresas, a remuneração média para depósitos a prazo passou de 1,84% em maio para 1,71% em junho. Os novos depósitos somam 8.368 milhões de euros (menos 733 milhões de euros em cadeia, mas mais 890 milhões em termos homólogos).