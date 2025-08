TAP. Air France-KLM mantém interesse e continua a analisar "sentido financeiro" do negócio

O grupo Air France-KLM avançou esta quinta-feira que mantém o interesse na privatização da TAP, após o anúncio da abertura de 44,9% do capital da companhia portuguesa a investidores, e que continua a analisar se o negócio faz sentido em termos financeiros.

"O nosso interesse na TAP mantém-se, continuamos a estudar se faz sentido financeiro investirmos, numa perspetiva de rede, mas em termos de discussão e desenvolvimento de negociação com os proprietários dessa companhia é muito cedo para comentar", afirmou o presidente executivo da Air France-KLM, Benjamin Smith, na teleconferência de imprensa sobre os resultados do grupo franco-neerlandês.

Questionado sobre as condições plasmadas no caderno de encargos para a privatização, que deverá ser conhecido na próxima semana, que fariam com que o grupo decidisse avançar ou não com uma proposta, Benjamin Smith disse que "não é assim tão simples".

"Esta é uma decisão de negócio e tem de ser claro que qualquer investimento na TAP seria um caminho para a melhoria na margem, e esse é realmente o fator decisivo", apontou o responsável.

Esta quarta-feira, o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, afirmou que o caderno de encargos para a privatização da TAP deve ser publicado na próxima semana. O Governo quer vender 49,9% da companhia aérea.

Para a Air France-KLM, "quaisquer que sejam as condições" do Governo português e da Comissão Europeia, o interesse mantém-se, se o grupo estiver confiante de que o negócio será benéfico.

"Se não for o caso, se houver muito risco em torno do negócio, obviamente não estamos interessados", realçou.

Já questionado sobre o processo de compra de uma participação na companhia aérea privada espanhola Air Europa, o grupo franco-neerlandês disse ter desistido do negócio.

"Chegar a uma posição maioritária era extremamente importante para nós e isso não parece ser possível, por isso parámos todas as discussões com a Air Europa", avançou Benjamin Smith.

O grupo Air France-KLM registou um lucro de 401 milhões de euros no primeiro semestre, face aos 314 milhões negativos registados no mesmo período de 2024.