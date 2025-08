Dívida pública situa-se nos 98,1% do PIB no 2.º trimestre

O rácio da dívida pública face ao Produto Interno Bruto (PIB) situou-se em 98,1% no segundo trimestre, mais 1,7 pontos percentuais relativamente ao trimestre anterior e menos 2,2 pontos em termos homólogos.

De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal (BdP), o rácio de 98,1% entre abril e junho compara com 100,3% no mesmo período de 2024 e com 96,3% no trimestre anterior.

A informação na nota estatística sobre a dívida pública, hoje divulgada, foi acrescentada na sequência da divulgação dos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre os dados do PIB.

A economia portuguesa cresceu 1,9% no segundo trimestre deste ano, em termos homólogos, e 0,6% face ao trimestre anterior, segundo a estimativa rápida divulgada na quarta-feira pelo INE.

Por sua vez, o valor da dívida pública, na ótica de Maastricht, aumentou 2,5 mil milhões de euros, para 287.000 milhões de euros, em junho.

Esta variação refletiu o aumento dos títulos de dívida (+2,1 mil milhões de euros), principalmente de longo prazo, dos empréstimos (+0,2 mil milhões de euros) e das responsabilidades em depósitos (+0,1 mil milhões de euros), apontou o BdP.