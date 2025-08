Donald Trump adia a entrada em vigor das tarifas para a Europa

Afinal, só para a semana: Donald Trump adia a entrada em vigor das tarifas para 7 de agosto.

Decisão conhecida esta madrugada. Depois de ter dito por várias vezes que 1 de agosto era o prazo final e inadiável, o Presidente dos Estados Unidos assinou uma ordem executiva de última hora, travando a entrada em vigor das novas tarifas.

Fica assim adiada por uma semana a entrada em vigor do acordo com a União Europeia que fixa em 15% a tarifa sobre a importação de produtos europeus.

À Renascença, a antiga comissária Elisa Ferreira manifesta reservas quanto ao acordo entre Donald Trump e Ursula von der Leyen. Mas considera ser importante manter a porta aberta e acalmar as relações no curto prazo.

"Estamos num num daqueles casos em que se questiona se é melhor um acordo menos bom ou nenhum acordo. Com a personalidade de Trump, e com tudo o que está em jogo neste momento, manter uma porta de diálogo e manter uma negociação em aberto - que pode sempre vir a ser modificada, mas que, no curto prazo, acalma um bocadinho as relações - , penso que é preferível a entrar numa lógica de conflito aberto", defende Elisa Ferreira, antiga comissária europeia.