Lucros do Santander Totta baixam 8,0% até junho

Os lucros do Santander Totta recuaram 8,0% em termos homólogos nos primeiros seis meses deste ano, para 503,9 milhões de euros, impactados pela redução das taxas de juro, anunciou esta sexta-feira o banco.

Nos primeiros seis meses deste ano, a margem financeira, que diz respeito à diferença entre os juros cobrados no crédito e os juros pagos pelos depósitos, recuou 19,3% face ao mesmo período do ano passado, para 695,7 milhões de euros.

Em conferência de imprensa, o presidente executivo do Santander Totta, Pedro Castro e Almeida, apontou que a redução dos lucros face aos 547,7 milhões de euros registados no ano passado esteve relacionada "com a redução das taxas de juro, sobretudo nos créditos".