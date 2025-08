Metro do Porto condicionado em dois fins de semana na Senhora da Hora e Fonte do Cuco

"Já na Linha Verde, o percurso a partir do ISMAI acaba na Estação Cândido dos Reis", refere a Metro do Porto.

De acordo com o texto enviado às redações, "durante os referidos períodos, a circulação a partir destas duas estações fica interrompida", já que "todas as viagens com partida da estação Estádio do Dragão, de 8 a 11 de agosto, terminam na estação da Senhora da Hora, enquanto as que se iniciam na Póvoa de Varzim (Linha Vermelha) e no Aeroporto (Linha Violeta) finalizam na Estação de Custóias".

"Os carris da estação Fonte do Cuco vão ser alvo de uma intervenção técnica, com início às 21h30 de 8 de agosto e final à 1h00 do dia 11 de agosto. Também na Rua da Lagoa, próxima da estação da Senhora da Hora, ocorrerão trabalhos do mesmo género desde as 21h30 de 14 de agosto até à 1h00 de dia 17 do mesmo mês", pode ler-se num comunicado da Metro do Porto.

A substituição de carris do Metro do Porto vai condicionar as estações da Senhora da Hora e Fonte do Cuco, em Matosinhos, em dois fins de semana a partir de dia 8, estando garantida uma alternativa de autocarro.

Quanto ao fim de semana entre 14 e 17 de agosto, "as circulações desde o Estádio do Dragão assumem igualmente término na Senhora da Hora e, na Linha Azul, as viagens a partir da Estação do Senhor de Matosinhos acabam na Estação Vasco da Gama", e "as circulações da Linha Vermelha, a partir da Póvoa de Varzim, e da Linha Verde, a partir do ISMAI, terminam ambas na Estação da Fonte do Cuco".

Encontra-se já programado "um serviço de transportes alternativos, providenciado pela STCP [Sociedade de Transportes Coletivos do Porto]".

"Nos próximos dias 8, 9, 10 e 11, os autocarros desta operadora vão assegurar a passagem pelas estações de Cândido dos Reis, Custóias e Senhora da Hora com frequências de 30 minutos (entre as 6h00 e as 8h00), de 15 minutos (entre as 8h00 e as 20h00) e novamente de 30 minutos (entre as 20h00 e a 1h00)", refere a Metro do Porto.

Já de 14 a 17 de agosto, "estão garantidas sempre frequências de 12 minutos, com as passagens a darem-se nas proximidades das estações Fonte do Cuco, Vasco da Gama e Senhora da Hora".

"Todos os clientes deste serviço alternativo STCP devem ainda validar os seus títulos Andante no interior das estações do metro", refere a Metro do Porto, frisando ainda que nos veículos (metro e autocarros) "não é possível transportar animais (excetuando cães de assistência) que não estejam devidamente acomodados num contentor (saco, mochila ou outro) apropriado" e, nos autocarros, "não é permitido o transporte de bicicletas", devendo também as trotinetes estar fechadas.

Segundo a Metro do Porto, "as datas escolhidas para a execução dos trabalhos tiveram sobretudo em conta a muito menor procura pelo Metro que, tipicamente, sucede na primeira quinzena de agosto e menos ainda ao fim de semana".

A intervenção visa a "substituição das agulhas (equipamentos que permitem realizar mudanças de direção), tanto na Fonte do Cuco como na Rua da Lagoa", na zona onde se dividem as linhas Vermelha (B) e Verde (C).