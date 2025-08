TAP. IAG acredita que companhia pode ter sucesso no grupo se "termos forem adequados"

O International Airlines Group (IAG), que inclui a British Airways e Iberia, congratulou-se esta sexta-feira com o lançamento da privatização da TAP e disse acreditar que a companhia poderá ter sucesso no grupo, se os termos do negócio "forem adequados".

"Se os termos forem adequados, acreditamos que a TAP poderá ter sucesso enquanto parte do modelo distintivo e comprovado do IAG", apontou um porta-voz do grupo, em comunicado sobre os resultados do primeiro semestre, congratulando-se com o anúncio do lançamento do processo de privatização da TAP.

O IAG, que inclui a British Airways, a Iberia, a Vueling, a Aer Lingus e a Level, reportou hoje um lucro de 1,3 mil milhões de euros até junho, mais 43,8% face aos 905 milhões de euros do ano anterior.

O grupo considerou que a sua solidez financeira permite-lhe modernizar a frota, investir em aeronaves de nova geração e produtos essenciais, e liderar o setor na adoção do Combustível Sustentável para Aviação (SAF).

"O sucesso da Aer Lingus desde a sua integração na IAG em 2015 é um exemplo claro do que pode ser alcançado", referiu o grupo, realçando que a companhia irlandesa "reforçou a sua marca e mais do que duplicou a sua capacidade de longo curso no "hub" de Dublin", contando agora com 20 destinos na América do Norte, comparando com apenas quatro antes da integração no grupo.

O processo de reprivatização da TAP foi formalmente iniciado em 10 de julho, com a aprovação, em Conselho de Ministros, do decreto-lei que define os termos da operação.

Numa primeira fase, o Estado prevê alienar, através de venda direta, até 49,9% do capital da transportadora aérea nacional, dos quais 5% destinados aos seus trabalhadores.

Além do IAG, também os outros dois grandes grupos de aviação europeu -- Lufthansa e Air France-KLM, tinham manifestado interesse no negócio.