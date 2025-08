E-Lar. Em setembro famílias podem receber até 1683 euros para eletrodomésticos eficientes

O Programa E-Lar tem nova data, a terceira desde que foi anunciado no início do ano pelo governo. A Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, anunciou esta terça-feira que será lançado no final de setembro.

A medida conta com 40 milhões, para apoiar a troca de fogões, fornos e esquentadores a gás por equipamentos elétricos com eficiência energética A. As candidaturas abrem a 30 de setembro. Segundo as contas da tutela, esta medida deverá chegar a cerca de 30.000 famílias.

Para as famílias mais vulneráveis, que tenham direito à tarifa social de energia, os apoios podem ir até aos 1.680 euros, nos restantes casos o limite são 1.100 euros.

Os pagamentos são feitos pela Agência para o Clima, diretamente aos fornecedores, que terão de garantir que os eletrodomésticos substituídos são entregues para reciclagem.

A partir do final de setembro, as famílias interessadas devem candidatar-se através do portal do Fundo Ambiental. Depois de comprovarem que têm um contrato de eletricidade ou mesmo acesso a tarifa social de energia, recebem automaticamente um voucher digital, até 1.100 ou 1680 euros, respetivamente. Este voucher tem um prazo de 60 dias para ser utilizado.

Durante o mês de agosto o governo vai selecionar os fornecedores abrangidos pelo programa, onde as famílias vão poder adquirir os equipamentos, sem qualquer limite de preço.