Governo e entidades da aviação analisam plano de expansão da Portela entregue pela ANA

A ANA entregou ao Governo o plano de expansão do aeroporto de Lisboa até ao limite máximo de 45 movimentos por hora, que vai ser analisado pela tutela e entidades competentes do setor da aviação, foi anunciado esta terça-feira.

O Ministério das Infraestruturas e Habitação avançou, em comunicado, que o plano "foi entregue no prazo" pela ANA Aeroportos, na sexta-feira, e que "inclui todos os investimentos necessários para expandir a capacidade declarada do Aeroporto Humberto Delgado até ao limite máximo de 45 movimentos por hora".

O relatório será agora analisado pelo Governo, que, tendo em conta a "complexidade e especificidade técnica da matéria", pediu às entidades competentes do setor a apreciação do plano.

Uma vez validado pelas entidades competentes e aprovado pelo Governo, segue-se a elaboração, por parte da ANA, do Estudo de Impacte Ambiental, que será depois submetido à Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

O Plano de Expansão do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, resulta da decisão do Governo de reforçar a capacidade da Portela, até à entrada em operação do Aeroporto Luís de Camões, no Campo de Tiro de Alcochete, "a qual se prevê que aconteça em cerca de dez anos".

"Até lá, há que garantir que as limitações que temos no Humberto Delgado são minimizadas e que asseguramos a todos os utilizadores e profissionais desta infraestrutura as melhores condições de conforto e segurança", salienta o comunicado do ministério liderado por Miguel Pinto Luz.

Com mais de 500 hectares, o Aeroporto Humberto Delgado serve Lisboa desde 1942 e a ideia é desmantelá-lo uma vez concluída a nova infraestrutura na margem sul do rio Tejo.