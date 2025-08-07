CP não sabe quando compra de 117 comboios pode avançar

A CP ainda não sabe quando pode avançar com a compra de 117 comboios ao consórcio entre a francesa Alstom e a portuguesa DST. Apesar de o Supremo Tribunal Administrativo ter rejeitado definitivamente o pedido da Stadler para travar o concurso, ainda se aguarda uma decisão sobre a impugnação da CAF. Questionada pela Renascença sobre a possibilidade de avançar com a assinatura do contrato após a decisão judicial do final de junho, a CP afirma que “pretende avançar com a assinatura do contrato assim que estejam reunidas as condições processuais para o efeito”. A empresa pública refere também que a assinatura “está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais”. A recente decisão do Supremo Tribunal Administrativo eliminou o efeito suspensivo da impugnação da CAF, a construtora espanhola. A CAF e a Stadler (Suíça) impugnaram a adjudicação do contrato dos 117 novos comboios imediatamente após o anúncio, no final de novembro de 2023, e a CP pediu ao Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa que o processo não ficasse suspenso.

Esse pedido da CP foi deferido — ou seja, aprovado —, mas as empresas recorreram dessa decisão para o Tribunal Central Administrativo do Sul e, depois, para o Supremo Tribunal Administrativo, onde os juízes confirmaram as decisões da primeira e segunda instância judicial. Contudo, a decisão de 26 de junho refere-se apenas ao recurso da Stadler. A CP pode, assim, avançar para a assinatura do contrato. Mas corre o risco de ser obrigada, mais tarde, a indemnizar as empresas concorrentes, já que ainda é preciso o tribunal decidir sobre as impugnações propriamente ditas. Stadler e CAF apresentaram propostas de 772 e 737 milhões de euros, respetivamente, para os 117 comboios — a Alstom, em consórcio com a DST, apresentou uma proposta de 746 milhões, também abaixo dos 819 milhões de preço base do concurso.

Comboios chegam mais de três anos depois do início do contrato Se a CP avançasse agora com a assinatura do contrato, teria ainda de esperar pela aprovação do Tribunal de Contas, através do visto prévio, para saber quando chega o alívio de ter novos comboios.. Só com essa aprovação é que o contrato pode produzir efeitos, e a entrega dos primeiros comboios estava prevista, em 2023, para 40 meses após o início do contrato. Ou seja, para três anos e quatro meses depois do visto do Tribunal. Os comboios devem ser entregues a um ritmo de três unidades por mês, sendo precisos três anos e três meses para completar a entrega dos 117 comboios — 62 automotoras para o serviço urbano e 55 automotoras para o serviço regional. A Stadler devia começar, no outono de 2025, a entregar a encomenda de 22 comboios (da gama Flirt) para o serviço regional, mas o atraso na produção significa que as entregas apenas devem começar em 2027.