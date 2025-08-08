Menu
  • Noticiário das 13h
  • 08 ago, 2025
​Arrendamento. Há mais alojamento disponível, mas por cada anúncio há 17 interessados

08 ago, 2025 - 12:45 • Cristina Nascimento

Portalegre, Faro, Évora foram as cidades que mais contactos por anúncio receberam, revelam os dados apurados pela plataforma Idealista.

A plataforma Idealista, que opera no mercado imobiliário, regista um recuo do número de interessados por cada anúncio de arrendamento.

De acordo com a nota de imprensa enviada às redações, no segundo trimestre de 2025, cada anúncio de alojamento para arrendar recebeu, em média, 17 contactos de pessoas interessadas.

O valor representa uma quebra de 45% face a igual período do ano passado e sentiu-se em 18 capitais de distrito.

O porta-voz da plataforma, Ruben Marques, explica que este “abrandamento não reflete, necessariamente, uma quebra no interesse das famílias, mas sim um acréscimo na disponibilidade de imóveis para arrendar”.

Ainda segundo os mesmos dados, a cidade portuguesa onde os anúncios receberam mais contactos foi Portalegre, com uma média de 53 contactos, seguida por Faro (33) e Évora (32).

Em sentido contrário, Porto (8) e Coimbra (7) foram as cidades que receberam, em média, menos contactos por anúncio. Lisboa regista uma média de 14 contactos por anúncio.

Já sobre o valor das rendas, a mesma plataforma indica que o preço aumentou 3,5% no segundo trimestres de 2025.

