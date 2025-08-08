Menu
  Noticiário das 17h
  • 08 ago, 2025
Habitação

Mão-de-obra agrava custo da construção

08 ago, 2025 - 16:16 • Sandra Afonso

Custo da construção subiu 3,9% em junho, um aumento explicado sobretudo com a remuneração dos trabalhadores, que aumentou 7,3% em termos homólogos.

O Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN) aumentou 3,9%, em junho, segundo os dados publicados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em comparação com igual período do ano passado, a mão-de-obra no setor subiu 7,3% e os materiais 1%.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Para esta taxa, o custo da mão-de-obra contribuiu com 3,4 pontos percentuais, enquanto os materiais registaram um contributo de 0,5 pontos percentuais.

Entre os materiais que mais aumentaram de preço, destaque para os vidros e espelhos, com uma subida de cerca de 30%, e os aparelhos de climatização, com um agravamento de cerca de 10%.

Já os betumes, as madeiras e derivados de madeira, as tubagens de aço e de ferro fundido e aparelhos para canalizações desceram cerca de 10%.

Vídeo. Quem são os imigrantes da construção civil? “Sem eles as obras não se executam”
  Noticiário das 17h
  08 ago, 2025
