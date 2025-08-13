Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 13 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

INE

Mais de 54% dos desempregados no 1.º trimestre continuaram sem emprego em junho

13 ago, 2025 - 12:23 • Lusa

Já do total de pessoas que estavam empregadas nos primeiros três meses do ano, 97,2% (5.036,5 mil) permaneceram nesse estado no segundo trimestre.

A+ / A-

Mais de metade (54,2%) dos desempregados no primeiro trimestre deste ano continuava sem emprego no segundo trimestre, tendo 27,3% encontrado trabalho, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo as "Estatísticas de fluxos entre estados do mercado de trabalho", do total de pessoas que estavam desempregadas no primeiro trimestre de 2025, 54,2% (198,1 mil) permaneceram nesse estado no trimestre seguinte, 27,3% (99,7 mil) transitaram para o emprego e 18,6% (68,0 mil) transitaram para a inatividade.

Já do total de pessoas que estavam empregadas nos primeiros três meses do ano, 97,2% (5.036,5 mil) permaneceram nesse estado no segundo trimestre, enquanto 1,3% (65,3 mil) transitaram para o desemprego e 1,5% (79,6 mil) passaram para a inatividade.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 13 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?