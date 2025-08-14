Menu
  • Noticiário das 14h
  • 14 ago, 2025
Ir ao supermercado é quase 21 euros mais caro do que há um ano

14 ago, 2025 - 12:02 • Olímpia Mairos

Entre os produtos cujo preço mais aumentou desde a semana passada destacam-se os flocos de cereais, o café torrado moído e os cereais integrais.

Ir ao supermercado sai quase 21 euros mais caro do que no mesmo período do ano passado, segundo a Deco Proteste que esta quinta-feira divulga o valor do cabaz alimentar.

De acordo com os dados divulgados, o preço do cabaz alimentar continua a aumentar, custando esta semana 244,30 euros, mais 3,65 euros do que na semana anterior.

Este é um dos preços mais elevados desde que a organização de defesa do consumidor começou a acompanhar o preço desta cesta constituída por mais de 60 produtos alimentares essenciais.

A organização sublinha que entre o dia 1 de janeiro e o dia 13 de agosto “existe uma diferença de 8,14 euros quando comparado o mesmo cabaz nos 2 dias (3,45 %)”.

Já se compararmos os preços com os praticados há um ano, ou seja, entre o dia 14 de agosto de 2024 e o dia 13 de agosto deste ano, a diferença é de “20,48 euros quando comparado o mesmo cabaz nos 2 dias (9,15 %)”.

Entre os produtos cujo preço mais aumentou desde a semana passada, destacam-se os flocos de cereais, o café torrado moído e os cereais integrais.

O café torrado moído teve um aumento de 54% face ao mesmo período do ano passado.

O cabaz da Deco Proteste inclui carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe, sendo considerados, entre outros, produtos como peru, frango, carapau, pescada, cebola, batata, cenoura, banana, maçã, laranja, arroz, esparguete, açúcar, fiambre, leite, queijo, manteiga, entre muitos outros.

