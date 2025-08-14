Primeiro de 22 novos comboios regionais da CP chega ainda em 2025. Homologação só na segunda metade de 2026

O primeiro dos 22 novos comboios regionais encomendados pela CP à Stadler vai chegar a Portugal ainda este ano, disse a empresa pública ferroviária à agência Lusa. A conclusão dos ensaios de homologação das primeiras automotoras, passo que permite a entrada em serviço, ocorre em 2026. "Considerando o último ponto de situação deste projeto, a chegada da primeira unidade a Portugal está prevista para o final do ano em curso. A conclusão dos ensaios de homologação e entrega das primeiras automotoras à CP ocorrerá durante o segundo semestre de 2026", pode ler-se numa resposta da CP a questões da Lusa. Em abril, ao jornal Público, fonte oficial da CP tinha adiantado que "face a diversas contingências" o fabricante previa que já não era possível "o cumprimento do prazo de entrega", que apontava para a chegada da primeira automotora a partir de outubro deste ano e, depois, de duas automotoras por mês.

À data, a CP já tinha pedido à Stadler que apresentasse "propostas de mitigação deste atraso", tendo a empresa se comprometido a apresentar "um novo cronograma para a entrega das automotoras, que será analisado e avaliado". O possível atraso chegou a motivar o envio, pela Câmara Municipal de Beja, de uma carta à CP sobre o assunto envolvendo as automotoras que deverão servir a região, tendo o presidente da Câmara, Paulo Arsénio (PS), manifestado "grande apreensão". Que comboios são estes? Em causa está a encomenda de 22 novas automotoras à Stadler. Doze dos novos comboios são bimodo, com tração tanto elétrica como a diesel, permitindo a circulação em linhas sem eletrificação, enquanto os outros 10 comboios têm apenas tração elétrica. Os novos comboios são essencialmente destinados ao serviço regional na Linha do Oeste e Linha do Alentejo (de Casa Branca a Beja), e podem ainda ser úteis na Linha do Douro (da Régua ao Pocinho) e na Linha do Leste (entre Abrantes e Elvas).