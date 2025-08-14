Primeiro de 22 novos comboios regionais da CP chega ainda em 2025. Homologação só na segunda metade de 2026

14 ago, 2025 - 16:05 • Lusa, João Pedro Quesado
O primeiro dos 22 novos comboios regionais encomendados pela CP à Stadler vai chegar a Portugal ainda este ano, disse a empresa pública ferroviária à agência Lusa. A conclusão dos ensaios de homologação das primeiras automotoras, passo que permite a entrada em serviço, ocorre em 2026.
"Considerando o último ponto de situação deste projeto, a chegada da primeira unidade a Portugal está prevista para o final do ano em curso. A conclusão dos ensaios de homologação e entrega das primeiras automotoras à CP ocorrerá durante o segundo semestre de 2026", pode ler-se numa resposta da CP a questões da Lusa.
Em abril, ao jornal Público, fonte oficial da CP tinha adiantado que "face a diversas contingências" o fabricante previa que já não era possível "o cumprimento do prazo de entrega", que apontava para a chegada da primeira automotora a partir de outubro deste ano e, depois, de duas automotoras por mês.
Ferrovia
Obrigatoriedade de novos comboios serem fabricados(...)
À data, a CP já tinha pedido à Stadler que apresentasse "propostas de mitigação deste atraso", tendo a empresa se comprometido a apresentar "um novo cronograma para a entrega das automotoras, que será analisado e avaliado".
O possível atraso chegou a motivar o envio, pela Câmara Municipal de Beja, de uma carta à CP sobre o assunto envolvendo as automotoras que deverão servir a região, tendo o presidente da Câmara, Paulo Arsénio (PS), manifestado "grande apreensão".
Em causa está a encomenda de 22 novas automotoras à Stadler. Doze dos novos comboios são bimodo, com tração tanto elétrica como a diesel, permitindo a circulação em linhas sem eletrificação, enquanto os outros 10 comboios têm apenas tração elétrica.
Os novos comboios são essencialmente destinados ao serviço regional na Linha do Oeste e Linha do Alentejo (de Casa Branca a Beja), e podem ainda ser úteis na Linha do Douro (da Régua ao Pocinho) e na Linha do Leste (entre Abrantes e Elvas).
Ferrovia
Supremo Administrativo removeu efeito suspensivo d(...)
As automotoras são do modelo FLIRT 160 — FLIRT é o acrónimo de "Fast Light Innovative Regional Train", ou "Comboio Regional Rápido Leve Inovador" em português. Este modelo tem uma velocidade máxima de 160 km/h (140 km/h no caso das automotoras bimodo), apenas um piso e, com três carruagens, cada automotora terá capacidade para 375 passageiros (214 sentados). Há mais de 2.700 comboios deste modelo a operar em 24 países, segundo os números da Stadler.
O contrato assinado em outubro de 2020 para aquisição de 22 automotoras do modelo Flirt "inclui o fornecimento de doze Unidades Automotoras Bimodo e dez Unidades Automotoras Elétricas e respetivas peças, bem como a prestação de serviços de manutenção, preventiva e corretiva, por um período mínimo de três anos, acompanhada de serviços de formação".
À data, a CP garantiu que "este reforço do parque de material circulante permitirá incrementar a capacidade de resposta da CP às necessidades de mobilidade das populações, nomeadamente nos serviços regionais, assegurando a transição para a eletrificação plena da infraestrutura ferroviária".