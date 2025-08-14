Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 14 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ferrovia

Primeiro de 22 novos comboios regionais da CP chega ainda em 2025. Homologação só na segunda metade de 2026

14 ago, 2025 - 16:05 • Lusa, João Pedro Quesado

Os novos comboios são essencialmente destinados ao serviço regional na Linha do Oeste e Linha do Alentejo (de Casa Branca a Beja), e podem ainda ser úteis na Linha do Douro (da Régua ao Pocinho) e na Linha do Leste (entre Abrantes e Elvas).

A+ / A-

O primeiro dos 22 novos comboios regionais encomendados pela CP à Stadler vai chegar a Portugal ainda este ano, disse a empresa pública ferroviária à agência Lusa. A conclusão dos ensaios de homologação das primeiras automotoras, passo que permite a entrada em serviço, ocorre em 2026.

"Considerando o último ponto de situação deste projeto, a chegada da primeira unidade a Portugal está prevista para o final do ano em curso. A conclusão dos ensaios de homologação e entrega das primeiras automotoras à CP ocorrerá durante o segundo semestre de 2026", pode ler-se numa resposta da CP a questões da Lusa.

Em abril, ao jornal Público, fonte oficial da CP tinha adiantado que "face a diversas contingências" o fabricante previa que já não era possível "o cumprimento do prazo de entrega", que apontava para a chegada da primeira automotora a partir de outubro deste ano e, depois, de duas automotoras por mês.

Novo sistema português permite entrada de novos comboios no país

Ferrovia

Novo sistema português permite entrada de novos comboios no país

Obrigatoriedade de novos comboios serem fabricados(...)

À data, a CP já tinha pedido à Stadler que apresentasse "propostas de mitigação deste atraso", tendo a empresa se comprometido a apresentar "um novo cronograma para a entrega das automotoras, que será analisado e avaliado".

O possível atraso chegou a motivar o envio, pela Câmara Municipal de Beja, de uma carta à CP sobre o assunto envolvendo as automotoras que deverão servir a região, tendo o presidente da Câmara, Paulo Arsénio (PS), manifestado "grande apreensão".

Que comboios são estes?

Em causa está a encomenda de 22 novas automotoras à Stadler. Doze dos novos comboios são bimodo, com tração tanto elétrica como a diesel, permitindo a circulação em linhas sem eletrificação, enquanto os outros 10 comboios têm apenas tração elétrica.

Os novos comboios são essencialmente destinados ao serviço regional na Linha do Oeste e Linha do Alentejo (de Casa Branca a Beja), e podem ainda ser úteis na Linha do Douro (da Régua ao Pocinho) e na Linha do Leste (entre Abrantes e Elvas).

CP não sabe quando compra de 117 comboios pode avançar

Ferrovia

CP não sabe quando compra de 117 comboios pode avançar

Supremo Administrativo removeu efeito suspensivo d(...)

As automotoras são do modelo FLIRT 160 — FLIRT é o acrónimo de "Fast Light Innovative Regional Train", ou "Comboio Regional Rápido Leve Inovador" em português. Este modelo tem uma velocidade máxima de 160 km/h (140 km/h no caso das automotoras bimodo), apenas um piso e, com três carruagens, cada automotora terá capacidade para 375 passageiros (214 sentados). Há mais de 2.700 comboios deste modelo a operar em 24 países, segundo os números da Stadler.

O contrato assinado em outubro de 2020 para aquisição de 22 automotoras do modelo Flirt "inclui o fornecimento de doze Unidades Automotoras Bimodo e dez Unidades Automotoras Elétricas e respetivas peças, bem como a prestação de serviços de manutenção, preventiva e corretiva, por um período mínimo de três anos, acompanhada de serviços de formação".

À data, a CP garantiu que "este reforço do parque de material circulante permitirá incrementar a capacidade de resposta da CP às necessidades de mobilidade das populações, nomeadamente nos serviços regionais, assegurando a transição para a eletrificação plena da infraestrutura ferroviária".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 14 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?