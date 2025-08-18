Menu
  Noticiário das 16h
  • 18 ago, 2025
Gasóleo desce esta segunda-feira, gasolina fica na mesma

18 ago, 2025 - 07:26 • Olímpia Mairos

O preço médio do gasóleo simples deverá passar a custar 1,538 euros por litro enquanto o litro da gasolina simples 95 deverá manter-se nos 1,693 euros.

A+ / A-

A semana arranca com mudanças nos preços dos combustíveis, com as previsões a apontarem para uma descida do preço do gasóleo e a manutenção do preço da gasolina.

O gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deve descer 1,5 cêntimo e a gasolina não sofre alterações.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A confirmarem-se estas previsões, o preço médio do gasóleo simples deverá passar a custar 1,538 euros por litro enquanto o litro da gasolina simples 95 deverá manter-se nos 1,693 euros.

Estes valores já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

As medidas em vigor incluem a redução do ISP (que equivale a uma redução do IVA de 23% e 13%), o mecanismo de compensação através do qual é reduzido do ISP em relação à receita adicional do IVA e a suspensão da atualização da taxa de carbono.

Apesar destas previsões, os preços devem ser confirmados nas bombas uma vez que estes dependem de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Tópicos
Saiba Mais
