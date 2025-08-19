CP transportou no primeiro semestre recorde de mais de 100 milhões de passageiros

A CP - Comboios de Portugal transportou um recorde de mais de 100 milhões de passageiros no primeiro semestre deste ano, mais 9,3% ou sete milhões do que no período homólogo, anunciou a operadora.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, a CP destaca tratar-se de "um recorde absoluto registado para o primeiro semestre de um ano", detalhando que o aumento "é transversal à generalidade dos serviços", mas "mais expressivo" no serviço Regional, que cresceu 133% para mais 15,3 milhões de passageiros.

Já os Urbanos de Coimbra registaram uma subida de 84% e o Intercidades de 48%.

Considerando o número de passageiros transportados, os urbanos de Lisboa continuam a apresentar os valores mais elevados, atingindo cerca de 68 milhões de passageiros até junho, enquanto o oAlfa Pendular se manteve "firme no mercado".

Para a CP, estes resultados evidenciam um "crescimento contínuo na procura" dos seus serviços e "confirmam a atratividade do comboio como uma solução de transporte segura, sustentável e acessível".

No que se refere ao Passe Ferroviário Verde, implementado em outubro de 2024 para estimular o uso de transportes públicos e com o valor de 20 euros mensais, a transportadora diz estar a ter "uma grande repercussão na transferência modal para o comboio", com mais de 315 mil assinaturas vendidas nos primeiros seis meses do ano.

Desde a sua entrada em vigor, avança, já foram comercializados mais de 390 mil Passes Ferroviários Verdes e realizadas mais de 1,25 milhões de reservas de viagens nos comboios Intercidades com recurso a este passe.

No primeiro semestre, a CP destaca ainda a reabertura de linhas e no reforço dos serviços existentes, no âmbito da aposta feita ao nível da promoção da modalidade sustentável.

Aponta, nomeadamente, as reaberturas da Linha de Leixões e dos troços Mangualde/Celorico da Beira (na Linha da Beira Alta) e Torres Vedras/Malveira e Malveira/Meleças (na Linha do Oeste).

Também salientado é o alargamento do tarifário intermodal Andante aos comboios que circulam na Linha do Vouga, no percurso Espinho -- Vouga e Pinheiro da Bemposta (Oliveira de Azeméis).

Até junho, a CP refere ainda ter concluído a instalação de 304 novas máquinas de venda automática de nova geração na Área Metropolitana de Lisboa e, desde julho, destaca o reforço feito na oferta de comboios Alfa Pendular aos sábados e feriados, disponibilizando mais horários e lugares, no percurso entre Lisboa e Porto, um serviço que diz ter vindo a registar uma "elevada procura".