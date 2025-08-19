Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 19 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Banco de Portugal

Dívida externa líquida cai para 43,3% do PIB em junho

19 ago, 2025 - 16:21 • Lusa

Este valor compara com a dívida de 126.300 milhões de euros registada no final de 2024, equivalente a 44,3% do PIB.

A+ / A-

A dívida externa líquida portuguesa recuou para 43,3% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro semestre, o rácio mais baixo desde dezembro de 2024, somando 126.700 milhões de euros, anunciou hoje o Banco de Portugal (BdP).

Este valor compara com a dívida de 126.300 milhões de euros registada no final de 2024, equivalente a 44,3% do PIB.

O BdP regista ainda que a Posição de Investimento Internacional (PII) de Portugal - isto é, o saldo entre os ativos financeiros sobre o exterior detidos por residentes e os passivos emitidos por residentes e detidos pelo resto do mundo - passou de -59,2% do PIB (-168.700 milhões de euros) no final de 2024 para -58,7% do PIB (-171.600 milhões de euros) no final de junho de 2025.

De acordo com o banco central, para esta variação da posição de investimento internacional de Portugal contribuíram, por um lado, o saldo positivo da balança financeira de 2.500 milhões de euros e as variações de preços positivas de 300 milhões de euros, devidas à valorização dos ativos financeiros (de 8.800 milhões de euros, com destaque para o ouro detido pelo banco central) e à valorização dos passivos (de 8.600 milhões de euros, principalmente das participações no capital).

Por outro lado, refletiu as variações cambiais negativas, de 5.500 milhões de euros, principalmente justificadas pela depreciação do dólar dos EUA, e outros ajustamentos, no valor de -200 milhões de euros.

Segundo o BdP, da redução de 0,5 pontos percentuais no rácio negativo da PII no PIB, 1,5 pontos percentuais resultaram do crescimento do PIB, e -1,0 pontos percentuais da variação nominal da PII.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 19 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?