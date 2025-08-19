Governo garante apoio máximo de 30 milhões ao novo elétrico da Autoeuropa

A construção do novo carro elétrico da Volkswagen na Autoeuropa é "muito mais que um investimento industrial”, garante o ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, é um "momento histórico”. Lembra ainda que “ao longo de mais de três décadas a fábrica de Palmela tem sido mais do que um pilar da economia nacional”, representou emprego, tecido industrial e investimento estrangeiro, em linha com os planos do Governo.

O ministro justifica assim o apoio estatal máximo ao novo modelo que a Volkswagen se comprometeu esta terça-feira a produzir na unidade de Palmela, o carro elétrico ID.EVERY1.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Durante a assinatura do memorando de entendimento entre a marca alemã e o Governo, o ministro Castro Almeida anunciou a disponibilidade para atribuir ao projeto da Autoeuropa o nível máximo de auxílio de Estado: 30 milhões de euros. “Será o nosso contributo”, assumiu o ministro.

Castro Almeida sublinha que Portugal tem que percorrer um grande caminho para aumentar a produtividade, só assim será possível ter mais exportações.

“Não vale a pena falar de crescimento económico, de convergência do rendimento com a União Europeia, sem aumentar o peso das exportações no PIB”, diz. O objetivo do Governo é passar dos atuais 46% para 50% e chegar depois aos 55%.

Marcelo diz que novo elétrico é "enorme passo" para crescimento

O Presidente da República destacou o "enorme passo" para o crescimento económico de Portugal com a produção de um novo carro da Volkswagen na Autoeuropa, salientando que é um "salto qualitativo" numa estratégia nacional com décadas.

A declaração conjunta de intenções entre o grupo Volkswagen e o Governo português para a produção do carro elétrico ID.EVERY1 foi assinada na fábrica de Palmela, esta terça-feira. Além do ministro da Economia, marcou também presença o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que defendeu que este é "um enorme passo no sentido do crescimento, da inovação, das exportações, da transição energética, da descarbonização, da competitividade" do país.