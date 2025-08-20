Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 20 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Trabalho

Desemprego inscrito volta a cair em julho, pelo 6.º mês consecutivo

20 ago, 2025 - 15:02 • Sandra Afonso

Os desempregados inscritos nos centros de emprego diminuíram em julho, um recuo homólogo de 4% e de 0,2% face a junho, para 292.825 pedidos de emprego.

A+ / A-

Há menos desempregados inscritos nos centros de emprego. No final de julho, "estavam registados, nos serviços de emprego do Continente e Regiões Autónomas, 292.825 indivíduos desempregados", o que representa uma descida homóloga de 4% e de 2% em comparação com o mês anterior.

Ainda segundo o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), o desemprego registado está a recuar há seis meses consecutivos e atingiu o valor mais baixo desde julho de 2023.

Contas feitas, em julho há menos 12.314 pessoas inscritas nos centros de emprego, face a igual período de 2024. Um recuo justificado com "os inscritos há menos de 12 meses (-12.727), os que procuram um novo emprego (-11.424) e os maiores de 25 anos (-10.577)", segundo a nota do IEFP.

Em comparação com o mês anterior, junho, há apenas menos 663 inscritos no IEFP.

Por atividade, as maiores descidas do desemprego, face ao ano anterior, observam-se entre os "agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, pesca e floresta" (-18,5%);"pessoal administrativo" (-14,2%), "técnicos e profissões de nível intermédio" (-9,7%) e "trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices" (-7,2%)".

Em sentido contrário, aumentou a procura de emprego entre os "representantes do poder legislativo, órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos"(+17,3%) e "Trabalhadores não qualificados"(+3,2%)". .

Por região, apenas o Alentejo não regista uma diminuição do desemprego homólogo. A maior queda verifica-se na Madeira (-19,4%).

No último mês deram entrada no IEFP 10 546 novas ofertas de emprego em todo o País. No final de julho, estavam por satisfazer 19.014 ofertas de emprego.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 20 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?