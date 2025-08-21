Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 21 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Comércio

"Alcançamos a meta". União Europeia e EUA fecham acordo comercial

21 ago, 2025 - 12:45 • João Malheiro com Lusa

Acordo alcançado dá “estabilidade e previsibilidade” e é o “cenário mais favorável” que Washington deu a um parceiro, garante comissário para o Comércio e Segurança Económica, Maroš Šefčovič.

A+ / A-

[Atualizado às 13h30]

A Comissão Europeia defendeu esta quinta-feira, 21 de agosto, que “alcançou a meta” com o acordo comercial com os Estados Unidos da América (EUA) que dá “estabilidade e previsibilidade” e que é o “cenário mais favorável” que Washington deu a um parceiro.

“Alcançámos a meta”, disse o comissário para o Comércio e Segurança Económica, Maroš Šefčovič, sobre o acordo comercial com os EUA que “carrega um peso considerável”, em conferência de imprensa, em Bruxelas (Bélgica), cidade que acolhe as principais instituições da União Europeia (UE).

O comissário considerou que a outra opção era “uma guerra comercial com direitos alfandegários estratosféricos que prejudicariam todos”.

O acordo, citado pela Reuters, prevê que tarifas norte-americanas sobre exportações de carros - num valor atual de 27.5% - vão baixar retroativamente, depois da UE introduzir legislação para cortar tarifas a produtos vindos dos EUA.

Esta redução retroativa aplica-se a partir de 1 de agosto e entrará em vigor depois da UE desenvolver legislação que pretende apresentar ainda este mês.

No entanto, tarifas norte-americanas de 15% vão ser aplicadas sobre a maioria das importações vindas da Europa. Mesmo assim, os EUA concordaram numa lista de exceções, onde apenas serão aplicadas tarifas pré-existentes abaixo de 15%, a partir de 1 de setembro.

Nesta lista estão aeronaves, produtos farmacêuticos ou químicos e recursos naturais que não existam em solo norte-americano, como a cortiça. O setor dos vinhos também estará isento de tarifas mais elevadas e há a disponibilidade de ambas as partes em discutir mais setores que podem tornar-se exceções.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 21 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?