"Alcançamos a meta". União Europeia e EUA fecham acordo comercial

21 ago, 2025 - 12:45 • Lusa
A Comissão Europeia defendeu esta quinta-feira, 21 de agosto, que “alcançou a meta” com o acordo comercial com os Estados Unidos da América (EUA) que dá “estabilidade e previsibilidade” e que é o “cenário mais favorável” que Washington deu a um parceiro.
“Alcançámos a meta”, disse o comissário para o Comércio e Segurança Económica, Maroš Šefčovič, sobre o acordo comercial com os EUA que “carrega um peso considerável”, em conferência de imprensa, em Bruxelas (Bélgica), cidade que acolhe as principais instituições da União Europeia (UE).
O comissário considerou que a outra opção era “uma guerra comercial com direitos alfandegários estratosféricos que prejudicariam todos”.