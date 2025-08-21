Cortiça e genéricos portugueses escapam a tarifas de Trump

­A Associação Portuguesa da Cortiça (APCOR) sublinha o "reconhecimento internacional da especificidade geográfica única da cortiça", ao excluir esta matéria-prima da lista de bens abrangidos pelas novas taxas alfandegárias de 15%.

A associação lembra que a cortiça "é produzida exclusivamente na bacia mediterrânica – com Portugal a assumir o papel de maior produtor mundial".

Ao contrário do que defende a nova estratégia económica da Casa Branca, "a singularidade desta produção confere aos produtos de cortiça um caráter de exclusividade global, tornando extremamente complexa a deslocação dos atuais centros de produção europeus para eventuais dinâmicas de reindustrialização da economia americana", refere em comunicado.

Por outro lado, a cortiça é particularmente importante para os EUA, que atualmente são "o 4.º maior produtor mundial de vinho, com uma quota de cerca de 10% da produção global". Precisam de garantir rolhas de cortiça para a indústria vitivinícola.