Portugal é o quarto país da UE onde se trabalha mais horas

Portugal é o quarto país da União Europeia onde se trabalha mais horas, segundo dados do Eurostat.

Mais de 9% dos empregados passam 49 horas por semana, ou mais, a trabalhar.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A média na União Europeia das pessoas que passam as 49 horas de trabalho semanais é de 6,6%.

Segundo o gabinete de estatística da União Europeia, só a Grécia (12,4%), Chipre (10%) e França (9,9%) têm piores registos que Portugal.

No lado oposto da tabela estão a Bulgária (0,4%), Letónia (1%) e Lituânia (1,4%).

As longas jornadas semanais são mais frequentes entre trabalhadores por conta própria ou a recibos verdes, na agricultura, floresta e pescas e em cargos de gerência.

Na União Europeia, 27,5% dos trabalhadores por conta própria têm longas jornadas laborais, valor que nos empregados por conta de outrem é de 3,4%.