Portugal é o quarto país da UE onde se trabalha mais horas

21 ago, 2025 - 23:59 • Sandra Afonso
Portugal é o quarto país da União Europeia onde se trabalha mais horas, segundo dados do Eurostat.
Mais de 9% dos empregados passam 49 horas por semana, ou mais, a trabalhar.
A média na União Europeia das pessoas que passam as 49 horas de trabalho semanais é de 6,6%.
Segundo o gabinete de estatística da União Europeia, só a Grécia (12,4%), Chipre (10%) e França (9,9%) têm piores registos que Portugal.
No lado oposto da tabela estão a Bulgária (0,4%), Letónia (1%) e Lituânia (1,4%).
As longas jornadas semanais são mais frequentes entre trabalhadores por conta própria ou a recibos verdes, na agricultura, floresta e pescas e em cargos de gerência.
Na União Europeia, 27,5% dos trabalhadores por conta própria têm longas jornadas laborais, valor que nos empregados por conta de outrem é de 3,4%.