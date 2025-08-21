Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 22 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Portugal é o quarto país da UE onde se trabalha mais horas

21 ago, 2025 - 23:59 • Sandra Afonso

Mais de 9% dos empregados portugueses passam 49 horas por semana, ou mais, a trabalhar.

A+ / A-

Portugal é o quarto país da União Europeia onde se trabalha mais horas, segundo dados do Eurostat.

Mais de 9% dos empregados passam 49 horas por semana, ou mais, a trabalhar.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A média na União Europeia das pessoas que passam as 49 horas de trabalho semanais é de 6,6%.

Segundo o gabinete de estatística da União Europeia, só a Grécia (12,4%), Chipre (10%) e França (9,9%) têm piores registos que Portugal.

No lado oposto da tabela estão a Bulgária (0,4%), Letónia (1%) e Lituânia (1,4%).

As longas jornadas semanais são mais frequentes entre trabalhadores por conta própria ou a recibos verdes, na agricultura, floresta e pescas e em cargos de gerência.

Na União Europeia, 27,5% dos trabalhadores por conta própria têm longas jornadas laborais, valor que nos empregados por conta de outrem é de 3,4%.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 22 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?