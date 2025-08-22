Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 22 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

​Incêndios: Empresários pedem rapidez e ausência de burocracia nos apoios

22 ago, 2025 - 01:45 • Marisa Gonçalves

Presidente da CPPME lembra que, no passado, os atrasos nas compensações financeiras causaram transtorno à gestão empresarial.

A+ / A-

O Governo aprovou um conjunto de medidas dirigidas aos empresários afetados pelos incêndios das últimas semanas. Incluem, entre outros, apoios à tesouraria e isenção total ou parcial de contribuições para a Segurança Social.

Numa primeira análise, o presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME), Jorge Pisco, diz que são medidas necessárias, urgentes e bem-vindas, mas defende que devem ser aplicadas com celeridade e sem burocracias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Aquilo que consideramos, sempre o dissemos em todas as alturas em que as empresas são afetadas por este tipo de situações, é que elas são bem-vindas, mas que sejam feitas com o máximo de urgência e sem burocracia. O mais simples possível”, declara à Renascença.

Jorge Pisco pede que as medidas anunciadas cheguem em tempo útil, sublinhado também que os empresários necessitam de avaliar os seus prejuízos e apresentar os custos na forma devida.

"Nunca menosprezei a ameaça": Governo anuncia 45 medidas para populações atingidas pelos incêndios

Conselho de Ministros

"Nunca menosprezei a ameaça": Governo anuncia 45 medidas para populações atingidas pelos incêndios

Luís Montenegro admite que nem tudo correu bem no (...)

“Nós ouvimos o senhor primeiro-ministro dizer que seriam tomadas medidas, ao nível do preenchimento das candidaturas, nos próximos dias, e que seriam analisadas pelas CCDR, sendo que depois seriam feitos esses pagamentos. Que elas sejam feitas no mais curto espaço de tempo, de forma que os empresários possam ter condições para retomar rapidamente a sua atividade, perante estas dramáticas situações”, aponta.

O presidente da CPPME lembra que, no passado, os atrasos nas compensações financeiras causaram transtorno à gestão empresarial.

“Conhecemos situações transatas que demoraram muito tempo e acabam por ser sempre uma complicação para os empresários, daí o apelo que fazemos”, frisa Jorge Pisco.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 22 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?