​Incêndios: Empresários pedem rapidez e ausência de burocracia nos apoios

O Governo aprovou um conjunto de medidas dirigidas aos empresários afetados pelos incêndios das últimas semanas. Incluem, entre outros, apoios à tesouraria e isenção total ou parcial de contribuições para a Segurança Social.

Numa primeira análise, o presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME), Jorge Pisco, diz que são medidas necessárias, urgentes e bem-vindas, mas defende que devem ser aplicadas com celeridade e sem burocracias.

“Aquilo que consideramos, sempre o dissemos em todas as alturas em que as empresas são afetadas por este tipo de situações, é que elas são bem-vindas, mas que sejam feitas com o máximo de urgência e sem burocracia. O mais simples possível”, declara à Renascença.

Jorge Pisco pede que as medidas anunciadas cheguem em tempo útil, sublinhado também que os empresários necessitam de avaliar os seus prejuízos e apresentar os custos na forma devida.