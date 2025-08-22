Menu
Novo máximo: Famílias têm mais de 38 mil milhões em certificados de aforro

22 ago, 2025 - 18:11 • Sandra Afonso

As poupanças em certificados de aforro atingiram, em julho, o valor mais alto dos últimos 27 anos. As famílias aplicaram mais 404 milhões de euros, face a junho, indica o Banco de Portugal.

O investimento das famílias em certificados de aforro voltou a aumentar em julho. Foram aplicados mais 404 milhões de euros, o que representa um aumento de 1,1% em relação ao mês anterior e 12,6% face ao mesmo período de 2024.

No final de julho, a dívida do Estado português em certificados de aforro atingiu os 38.221,45 milhões euros, o valor mais alto em quase 27 anos, desde o início da série de dados iniciada em dezembro de 1998.

Ainda segundo os dados do Banco de Portugal, este é o 10.º mês consecutivo em que se verifica um aumento do valor global dos certificados de aforro.

Apesar deste aumento do valor aplicado, o interesse por estas aplicações do Estado tem vindo a diminuir no último ano, desde que a "série E" foi substituída pela "série F", com uma taxa de juro mais baixa.

As novas subscrições realizadas em julho receberam uma taxa de juro base mais baixa, de 2,011%, que compara com os 2,07% pagos um mês antes.

Em agosto, a remuneração voltou a descer, pelo quinto mês consecutivo. A taxa de juro fixou-se em 1,9871% para as novas subscrições, é a primeira vez que fica abaixo dos 2%, desde setembro de 2022.

