Autoridade da Concorrência investiga aumentos na saúde privada

A Autoridade da Concorrência está a avaliar se o aumento verificado na saúde privada pode estar relacionada com as fusões e aquisições recentes verificadas no setor. De acordo com o jornal Público desta segunda-feira, a compra do Hospital Particular do Algarve pela CUF está a merecer especial atenção da Autoridade da Concorrência, com aquela entidade a "aprofundar a investigação aos efeitos" desta aquisição: esta operação junta dois dos cinco maiores operadores do mercado da saúde privada em Portugal.

Na edição desta segunda-feira daquele jornal, é dito que "seguradoras que disponibilizam seguros de saúde", sinalizaram uma "crescente pressão negocial" para "aumento dos preços cobrados pelos hospitais privados", ficando por provar, até agora, se há um nexo de causalidade entre as recentes fusões e esse fenómeno ou se é uma consequência, por exemplo, da inflação.

Ainda segundo aquele jornal, a concentração de serviços de saúde não públicos também está a preocupar a Entidade Reguladora da Saúde. Para além da questão da subida dos preços, há, igualmente, preocupações dos reguladores relativamente a uma eventual falta de concorrência regional. Neste campo, o Algarve e o Alentejo são as regiões que levantam mais preocupações no quadro da concorrência.

Só este ano foram notificadas às Autoridade da Concorrência "quatro operações de concentração no setor da prestação de serviços de saúde hospitalares por unidades privadas", é referido.