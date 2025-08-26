Café vai aumentar à boleia das tarifas, alterações climáticas e colheitas fracas

Colheitas mais fracas no Brasil, alterações climáticas e as novas tarifas dos Estados Unidos estão a provocar um aumento no preço do café, diz à agência Reuters a diretora-executiva da Organização Internacional do Café (ICO, na sigla inglesa).

Vanusia Nogueira fala num tempo de incerteza, devido a uma oferta diminuta e a uma procura cada vez mais elevada.



A indústria do café está a enfrentar uma diminuição da oferta da matéria-prima devido a quebras na produção, causadas por fatores climatéricos adversos, alerta a diretora-executiva da ICO.

O Brasil, que é um dos maiores produtores do mundo, está a ser afetado por fenómenos climáticos que estão a alterar o próprio produto.

Vanusia Nogueira diz que "não sabemos quando é que as colheitas brasileiras vão voltar ao normal", mas que, mesmo com o aumento dos preços, "os consumidores vão pagar".

As tarifas norte-americanas também são um fator que fazem disparar os preços do café. Com taxas entre 10% e 50%, as tarifas de Trump aos países produtores de café estão a tornar o mercado ainda mais incerto, referem especialistas citados pela Reuters.