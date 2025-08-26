Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 26 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Café vai aumentar à boleia das tarifas, alterações climáticas e colheitas fracas

26 ago, 2025 - 18:32 • Rita Vila Real

Organização Internacional do Café alerta que "os consumidores vão pagar" mais.

A+ / A-

Colheitas mais fracas no Brasil, alterações climáticas e as novas tarifas dos Estados Unidos estão a provocar um aumento no preço do café, diz à agência Reuters a diretora-executiva da Organização Internacional do Café (ICO, na sigla inglesa).

Vanusia Nogueira fala num tempo de incerteza, devido a uma oferta diminuta e a uma procura cada vez mais elevada.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A indústria do café está a enfrentar uma diminuição da oferta da matéria-prima devido a quebras na produção, causadas por fatores climatéricos adversos, alerta a diretora-executiva da ICO.

O Brasil, que é um dos maiores produtores do mundo, está a ser afetado por fenómenos climáticos que estão a alterar o próprio produto.

Vanusia Nogueira diz que "não sabemos quando é que as colheitas brasileiras vão voltar ao normal", mas que, mesmo com o aumento dos preços, "os consumidores vão pagar".

As tarifas norte-americanas também são um fator que fazem disparar os preços do café. Com taxas entre 10% e 50%, as tarifas de Trump aos países produtores de café estão a tornar o mercado ainda mais incerto, referem especialistas citados pela Reuters.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 26 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?