  • Noticiário das 13h
  • 28 ago, 2025
Portugal

5% das pessoas em risco de pobreza não tiveram acesso a refeições completas

28 ago, 2025 - 12:06 • Lusa

Ao nível da UE, no ano passado 8,5% da população total dos 27 países do bloco político-económico não tinha acesso a uma refeição completa a cada dois dias.

Em Portugal, 5,1% da população em risco de pobreza em 2024 não tinha acesso regular a uma refeição completa, percentagem que está abaixo da média da União Europeia, divulgou o Eurostat esta quinta-feira.

De acordo com o Gabinete de Estatística da União Europeia (Eurostat), em 2024, 5,1% dos portugueses em risco de pobreza não tinham acesso a uma refeição que contivesse carne, peixe ou um equivalente vegetariano, a cada dois dias.

A Eslováquia é o país com a percentagem mais elevada de pessoas em risco de pobreza sem acesso a uma refeição completa (39,8%), seguida pela Bulgária (37,7%) e a Hungria (37,3%).

O Chipre é o país onde a percentagem de pessoas em risco de pobreza sem acesso a uma refeição completa é menor (3,5%).

