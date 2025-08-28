Taxa de certificados de aforro volta a ficar acima de 2% em setembro

28 ago, 2025 - 10:18 • João Malheiro
A taxa de juros dos certificados de aforro vai subir para 2,02% em setembro para novas subscrições, refere o "Correio da Manhã".
A subida segue uma queda que se verificou ao longo dos últimos cinco meses, terminando com o valor mais baixo em quase três anos, em agosto.
Antes de abril, os certificados de aforro remuneravam consistentemente à taxa base máxima permitida pela lei, de 3,5% na série E e 2,5% na série F.
A taxa é determinada através da média dos valores da Euribor a três meses observados nos dez dias úteis anteriores.