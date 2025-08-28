Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 28 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Taxa de certificados de aforro volta a ficar acima de 2% em setembro

28 ago, 2025 - 10:18 • João Malheiro

Em agosto, tinha descido para o valor mais baixo em quase três anos.

A+ / A-

A taxa de juros dos certificados de aforro vai subir para 2,02% em setembro para novas subscrições, refere o "Correio da Manhã".

A subida segue uma queda que se verificou ao longo dos últimos cinco meses, terminando com o valor mais baixo em quase três anos, em agosto.

Antes de abril, os certificados de aforro remuneravam consistentemente à taxa base máxima permitida pela lei, de 3,5% na série E e 2,5% na série F.

A taxa é determinada através da média dos valores da Euribor a três meses observados nos dez dias úteis anteriores.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 28 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?