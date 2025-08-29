Alentejo "estupefacto" e "em choque" com apoio do Governo a viticultores do Douro

O Alentejo está "estupefacto" e "em choque" com a medida aprovada pelo Governo para atribuir aos viticultores do Douro 50 cêntimos por quilo de uva entregue para destilação, afirmou esta sexta-feira o presidente da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana.

"O Alentejo está estupefacto com esta decisão, não só porque somos contrários à utilização de dinheiros públicos para a queima de vinhos sem a componente da promoção", mas também "porque não podemos aceitar que exista uma situação de discriminação em relação ao resto do país", argumentou o presidente da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), Luís Sequeira.

Em declarações à agência Lusa, o mesmo responsável reagia ao plano de ação para o Douro aprovado em Conselho de Ministros, na quinta-feira.

O plano cria um apoio de 50 cêntimos por quilo de uva entregue para destilação e visa evitar a perda de rendimento dos viticultores, segundo anunciou o ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, na conferência de imprensa depois do conselho de ministros.

"O Douro tem uma especificidade que devemos atender, é património da UNESCO e, por isso, aprovamos uma resolução de conselho de ministros que tem um efeito imediato no que diz respeito a um apoio de 50 cêntimos por quilo [uva] para todos os viticultores e com o objetivo de destilação", afirmou.