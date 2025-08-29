CP introduz nos comboios Intercidades carruagens espanholas recuperadas

Os comboios Intercidades da CP vão passar a contar com as antigas carruagens espanholas, compradas em 2020 e recuperadas nas oficinas de Guifões, em Matosinhos. As carruagens Arco vão começar a circular em dois comboios por dia, entre Lisboa e Porto, a partir de 31 de agosto, confirmou a transportadora pública à Renascença. Os passageiros da CP vão passar a contar diariamente com carruagens Arco renovadas no Intercidades que parte da estação de Santa Apolónia, em Lisboa, às 15h30, e chega a Porto Campanhã às 18h43, e no comboio que parte de Porto Campanhã às 19h45 e chega a Santa Apolónia às 23h. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No total, os dois comboios em causa terão 508 lugares disponíveis — 84 em 1.ª classe e 424 em 2.ª classe. Esta sexta-feira, ainda com as habituais carruagens metálicas do Intercidades, o comboio que parte de Campanhã às 19h45 tem 506 lugares disponíveis, sendo 420 em 2.ª classe, podendo a CP acrescentar carruagens à composição se necessário. As carruagens dos dois comboios, contudo, não vão ser todas do mesmo tipo: os comboios "serão constituídos por uma carruagem Arco de 1.ª classe, uma carruagem Arco mista (com lugares de 2.ª classe e espaço multiusos com suportes para oito bicicletas) e cinco carruagens Arco de 2.ª classe, a que se junta uma carruagem bar de 1.ª classe Corail". As carruagens de tipo Corail são as habitualmente utilizadas no serviço Intercidades — é necessário utilizar uma dessas carruagens bar por as carruagens Arco desse tipo ainda não estarem recuperadas.

As carruagens Arco — que chegaram a Portugal em 2020 depois de serem compradas 50 à espanhola Renfe — contam com um sistema de informação eletrónico aos passageiros (retirando ao revisor a necessidade de anunciar as paragens) e tomadas USB para carregar dispositivo eletrónicos. Além disso, as portas são deslizantes, bastando carregar num botão para as abrir, em vez do habitual manípulo visto nos comboios Intercidades. Até agora, estas carruagens têm realizado os comboios regionais na Linha do Minho.

Interior de uma carruagem Arco de segunda classe. Foto: CP Interior de uma carruagem atual dos comboios Intercidades. Foto: António Pedro Santos/Lusa

Carruagens permitem contornar falta de comboios novos A CP enfrenta uma concorrência forte das empresas rodoviárias no eixo Porto-Lisboa, e tem sentido dificuldades em responder, já que não pode aumentar o número de comboios diários (por falta de material e de espaço na Linha do Norte), nem tem uma reserva que lhe permita aumentar o número de lugares de forma proporcional à procura, que aumentou depois do alargamento do passe ferroviário nacional (agora com o nome de Passe Ferroviário Verde) aos comboios Intercidades. Nas últimas semanas têm até surgido vários relatos, nas redes sociais, que mostram o serviço Intercidades da Beira Alta — que atualmente pára em Coimbra-B e continua de autocarro até à Guarda, enquanto a linha não é totalmente reaberta — a ser feito por automotoras habitualmente utilizadas em serviços regionais, limitadas a 120 km/h de velocidade máxima em vez dos 200 km/h a que os Intercidades podem circular.

"Com esta alteração, pretende-se aumentar a disponibilidade de carruagens no serviço Intercidades, dando resposta ao crescimento da procura neste serviço", disse a CP à Renascença, acrescentando que "em função da evolução da procura, esta alteração do material circulante pode manter-se ou ser novamente ajustada". A introdução das carruagens Arco também dá margem de manobra à CP para fazer remodelações nas carruagens típicas dos comboios Intercidades, para as quais "está prevista uma intervenção faseada".