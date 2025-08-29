Estado regista excedente de 2.327,6 milhões de euros até julho

O Estado registou um excedente de 2.327,6 milhões de euros até julho, uma melhoria de 1.386,7 milhões de euros face ao período anterior, seguindo a síntese de execução orçamental.

"Em julho de 2025, as Administrações Públicas (AP) registaram um saldo global de 2.327,6 milhões de euros, o que corresponde a uma melhoria de 1.386,7 milhões de euros face ao evidenciado no mesmo período do ano anterior (em que o saldo global foi de 940,9 milhões de euros)", lê-se no documento divulgado pela Entidade Orçamental.

Para este resultado pesou um aumento da receita de 7,1%, que foi superior ao da despesa (5,1%). Neste período, o saldo primário atingiu 6.908,8 milhões de euros, mais 1.339,9 milhões de euros do que em 2024. .

As receitas fiscal e contributiva cresceu, respetivamente, 6,9% e 8,3%, enquanto a receita não fiscal e não contributiva ascendeu 5,8%. .

A despesa primária expandiu-se 5,6% devido, sobretudo, aos aumentos nas despesas com pessoal (8,8%) nas transferências (3,7%) e no investimento (19%).

Segundo o mesmo documento, o crescimento da receita fiscal tem em conta, sobretudo, a execução do IRS - Imposto sobre o Rendimento de pessoas Singulares (14,4%) e do IVA -- Imposto sobre o Valor Acrescentado (9%).

Já a receita não fiscal e não contributiva cresceu 5,8% devido às subidas nas transferências (12,7%) e nos rendimentos da propriedade (31,2%). .

Por sua vez, as despesas com pessoal (8,8%) tiveram uma variação associada às medidas de valorização remuneratória dos trabalhadores em funções públicas.

No que se refere às transferências (3,7%), destacam-se os encargos com pensões e outros complementos do regime geral da Segurança Social e do regime de proteção convergente da Caixa Geral de Aposentações.